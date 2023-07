La partie pratique d'une session de formation sur la lutte contre les feux de forêts a été lancée, dimanche à Bouira, au profit de stagiaires de pays arabes et africains, ont indiqué les services de la Protection civile de Bouira.

Le volet pratique de la session, lancée la semaine dernière par la Direction générale de la Protection civile en coordination avec l'Organisation internationale de protection civile, se déroule à la forêt de Tikboucht commune de Haizer, selon la même source. Les participants à cette session ont été répartis à deux groupes dont le premier qui se compose de stagiaires de pays africains à entamé la formation dimanche, tandis que le deuxième groupe composé de stagiaires de pays arabes bénéficiera de la formation le mercredi et jeudi, ont expliqué les mêmes services.

Le volet pratique consiste en exercices sur le terrain et des manouvres sur le commandement et la gestion des opérations de lutte contre les incendies de forêts. Selon ses organisateurs, cette session de formation vise à encadrer des officiers aptes à di riger les équipes d'intervention lors du processus d'extinction des incendies de forêts, où l'utilisation optimale des moyens de terrain mobilisés ainsi que des moyens aériens est permise, tout en respectant les règles de la sûreté et de la sécurité.

A noter que ce volet pratique intervient suite à l'achèvement du volet théorique, organisé au niveau de l'unité nationale d'instruction et d'intervention de la protection civile à Dar El Beida (Alger). L'encadrement de cette session de formation est supervisé par des officiers supérieurs qui donnent des cours théoriques et pratiques, en utilisant divers moyens pédagogiques et des techniques modernes, ainsi que des équipements et des dispositifs liés à la lutte contre les incendies de forêts.

Les services de la protection civiles ont indiqué que l'Algérie avait abrité des sessions de formation dans la gestion des catastrophes telles que les incendies de forêts, en raison de sa longue expérience reconnue dans ce domaine.