Le président de l’Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, a indiqué, dimanche à Annaba, que la société civile se trouve à l’orée d’une étape de transformation qui requiert efficacité, initiative et créativité dans l’action.

M. Benbraham, qui présidait au siège de la wilaya d’Annaba l’ouverture du Forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local, en présence des autorités civiles et militaires et des représentants de la société civile, a souligné que les "défis à risques multiples" auxquels la société est confrontée, aujourd’hui, exigent que la société civile soit prête à y faire face, à contribuer à la protection de la société et à accompagner les citoyens. Le président de l’ONSC a évoqué "le développement d’une plateforme numérique qui représente un mécanisme interactif permettant de prendre en charge les préoccupations des citoyens", et appelé toutes les associations actives au niveau de la wilaya d’Annaba à interagir avec cette plateforme qui assure la transparence et l’efficacité de la performance. Le même responsable a ann oncé, à cette occasion, le lancement, novembre prochain, du premier centre de développement des compétences en management de projet au profit de la société civile.

A l’instar d’Annaba, d’autres wilayas ont accueilli des forums de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local. A Mila, Abdelfettah Kaddour, membre de l’Observatoire national de la société civile, a souligné, dans une allocution prononcée à cette occasion, "la force de la société civile en tant que partenaire pour un dialogue constructif et en tant que force de propositions pour la conduite des affaires publiques".

Selon M. Kaddour, la programmation de telles rencontres témoigne de la consolidation de la démocratie participative fondée sur le dialogue, la concertation et l’écoute des préoccupations, pour aboutir à des solutions appropriées. Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, Akram Zaïdi, membre de l’Observatoire national de la société civile, a abordé, au cours d’un exposé, la méthodologie et la composition du Forum de wilaya de la société civile qui constitue, a-t-il souligné, "une formule de représentativité locale".

M. Zaïdi a souligné, dans ce contexte, que ce forum est "un trait d’union entre l’Observatoire, les autorités locales et les acteurs de la société civile". A Médéa, les participants à un forum similaire ont fortement souligné "la nécessité d’impliquer la société civile dans la dynamique socio-économique locale, à travers sa contribution au processus d’élaboration et d’intégration des plans de développement locaux".

Les représentants de la société civile qui ont participé à ce forum, organisé en coordination avec les autorités de la wilaya, ont insisté sur "l’importance d’organiser, d’accompagner et de soutenir les différentes composantes de la société civile afin qu’elles puissent participer à la prise en charge des préoccupations des citoyens".

A Ain Temouchent, Oùar Maradji, représentant de l’Observatoire national de la société civile, a indiqué que des efforts sont déployés pour faire de la société civile un partenaire efficace des pouvoirs publics, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. L’enjeu est également, a-t-il ajouté, de "faire face aux défis auxquels notre pays est confronté, par la concertation et la participation à la gestion des affaires publiques, notamment au niveau local, dans le cadre du concept de démocratie participative" qui reste, a-t-il dit, "l’un des piliers de la construction de la nouvelle Algérie". Pour sa part, le secrétaire général de la wilaya d’Ain Temouchent, Fouad Aïssi, a déclaré que la société civile, qui rep résente "une base consciente de la réalité du terrain, permet une communication en vue de l’élaboration d’une feuille de route à même de prendre en charge les besoins du développement local, en fonction des priorités et des moyens disponibles".

M. Aïssi a affirmé que les portes des autorités locales sont "ouvertes aux différentes associations et représentants de la société civile dans le cadre d’un dialogue et d’une consultation continus, en consacrant les mécanismes de la démocratie participative à laquelle l’Etat prête une attention particulière". Organisée à la maison de la culture Aïssa-Messaoudi d’Ain Temouchent, le forum a réuni des représentants de plus de 200 associations locales, venus de différentes communes de la wilaya. La méthodologie de constitution du forum de wilaya de la société civile a été présentée comme un espace permanent d’enregistrement via la plate-forme numérique créée à cette fin.