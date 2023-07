Les espaces touristiques de la banlieue de Djanet, constituent l’une des destinations préférées des familles durant l'été. Ainsi, la localité de Tisrasse et la zone jouxtant les gravures rupestres de la vache qui pleure, figurent parmi les endroits les plus fréquentés, pour passer des soirées en plein air, entre familles et proches, et ainsi profiter du magnifique paysage saharien, caractérisé par ses montagnes rocheuses et dunes au sable dorée.

La cérémonie du fameux thé après le dîner, constitue une tradition bien ancrée chez les familles de Djanet ayant besoin d’une bouffée d’oxygène, après une journée caniculaire.

"J'ai l'habitude de prendre la direction avec ma famille, quasiment chaque soirée d’été, vers la zone touristique de Tisrasse pour profiter d’un bon moment de divertissement au cœur de la nature sauvage et d’une réunion familiale autour du plat culinaire typiquement saharien, connu localement sous le nom Taguella (une galette cuite sous les braises)", a indiqué à l’APS, Mme. Halima Aouameri. "Sans doute, c’est aussi l’occasion de prendre des photos-souvenirs pour les partager avec nos amis sur les résea ux sociaux, tout en contribuant à promouvoir la destination touristique", a-t-elle poursuivi. Par ailleurs, des associations touristiques ont saisi l’occasion pour organiser des campagnes de nettoiement accompagnées d’actions de sensibilisation sur la préservation de l’environnement, a-t-on constaté.

De plus en plus prisée par les touristes nationaux et étrangers, la capitale de Tassili Djanet, est devenue ainsi l’une des destinations les plus fréquentées. Chaque année, la wilaya de Djanet enregistre un nombre considérable de visiteurs venus du monde entier pour découvrir les zones naturelles et archéologiques à travers le massif montagneux du Tassili n'Ajjer, à l’instar de "Tadrart Rouge", "Séfar", "Asandilane" ainsi que la zone humide d’"Ihrir".

Cette affluence ''notable'' des touristes est le fruit des mesures prises par les pouvoirs publics, en matière de facilitation des procédures en faveur des touristes étrangers pour l’obtention du visa, dès leur arrivée aux postes frontaliers, en plus de l’ouverture d'une desserte aérienne reliant Paris à Djanet pour promouvoir la destination du Tassili n'Ajjer et le tourisme saharien, en général, signale-t-on.