Une nouvelle application mobile "ECCP-Algérie Poste" a été lancée dimanche par Algérie Poste, permettent d'accéder à ses divers services en "toute simplicité", indique dimanche un communiqué de l'opérateur public.

"L'application +ECCP-Algérie Poste+ offre une interface conviviale comportant diverses fonctionnalités qui permettent d'accéder facilement aux service d'Algérie Poste en toute simplicité", précise la même source.

Les citoyens peuvent désormais, demander "facilement et en toute sécurité" le code PIN de leurs cartes Edahabia, sans avoir besoin de remplir de formulaire dans ses bureaux de poste, ajoute le communiqué.

L'opérateur, qui invite à télécharger l'application via le "Play Store" du système "Android", affirme que cette initiative marque une "étape importante" dans son évolution technologique continue et dans sa volonté de satisfaire les citoyens. Algérie Poste rappelle qu'il n'existe que deux applications officielles de l'entreprise en l'occurrence "Baridi Mob" et la nouvelle application "ECCP-Algérie Poste", mettant en garde les citoyens contre les fausses applications prétendant être liées à l'entreprise et pouvant mettr e en danger les informations personnelles et financières.