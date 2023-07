La deuxième soirée de la 13e édition du Festival culturel international de danse populaire à Sidi Bel Abbes s'est caractérisée samedi soir par une ambiance unique, créée par la troupe Feloudja des Arts populaires de Palestine, ovationnée par un public venu nombreux à la place du Millénium Mactaa2.

La troupe Feloudja, qui représente la Palestine dans de nombreux festivals d'arts populaires, a montré des tableaux du folklore populaire palestinien sous les sons de la Debka, recréant le combat du peuple palestinien, et lesquels ont bouleversé l'assistance.

La troupe palestinienne Feloudja, fondée en 1983 par le défunt Fethi Arafat en Egypte, a dessiné un tableau artistique reflétant la résistance et la lutte du peule palestinien contre l'occupant israélien, faisant entonné les 20.000 spectateurs de la soirée en une seule voix : "Palestine Chouhada", "Nous sommes avec la Palestine".

Le public présent, qui a réuni algériens et ressortissants palestiniens, a exprimé ses sentiments sincères envers la cause palestinienne et son soutien au peuple palestinien dans toutes les tribunes, vibrant au son de la chanson : "Je suis de sang palestinien", applaudie chaleureusement, notamment pour la merveilleuse performance des danseurs vêtus d'habits traditionnels palestiniens, qui ont interprété la Debka.

Par ailleurs, les membres de la troupe Feloudja des Arts populaires palestiniens, affiliée au Croissant rouge palestinien, qui est la première et la plus ancienne troupe palestinienne à présenter la Debka et le folklore palestinien en Egypte, ont exprimé leur joie devant la forte présence du public algérien, solidaire avec la Palestine dans tous les domaines.

La participation de cette troupe artistique à cette édition du festival culturel international de danse folklorique a permis de mettre à l'honneur le patrimoine artistique et populaire ainsi que le folklore palestinien.

A noter que les activités de la 13e édition du Festival international de danse folklorique, organisée sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts et supervisée par le wali de Sidi Bel Abbes, avec la participation de 20 troupes étrangères et nationales, se poursuivront jusqu'à demain lundi.

La festival sera clôturer par deux spectacles artistiques, un du patrimoine algérien, auquel participeront toutes les troupes nationales, et un autre du patrimoine mondial, qui sera réalisé par des troupes étrangères et nationales.