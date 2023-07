L'entreprise publique "Algerian General Takaful" appelée "El Djazair Takaful" a procédé à l'ouverture de sa deuxième agence commerciale à Reghaia (Alger) en vue de renforcer sa présence et élargir le réseau de ses agences, a indiqué dimanche un communiqué de l'Entreprise.

Le Président directeur général (PDG) d'"El Djazair Takaful", Mahfoud Ziane Bouziane avait présidé, jeudi dernier, l'ouverture de l'agence sise dans la commune de Reghaia à la Cité 822 logements "LPP Amirouche", en présence de représentants des guichets islamiques des banques publiques et d'entreprises avoisinant l'Agence, ajoute le communiqué.

Pour rappel, l'ouverture de la première agence de l'entreprise a eu lieu, début janvier à Zéralda (ouest d'Alger), celle-ci est spécialisée exclusivement dans les opérations d'assurances "Takaful Général" de tous types de risques. L'entreprise publique "Algerian General Takaful" a été créée récemment avec la contribution de tous les opérateurs publics des secteurs des assurances et des banques.

Contribuent au capital de cette entreprise, les quatre compagnies publiques d'assurances (SAA, CASH as surance, CAAT et CAAR) ainsi que les six banques publiques (CNEP banque, BNA , BEA, BADR, BDL et CPA).