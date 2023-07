Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Japon ont annoncé dimanche la reprise des négociations sur un accord de libre-échange, a rapporté l'agence de presse saoudienne. Les deux parties ont signé une déclaration commune dans la ville saoudienne de Djeddah pour reprendre les négociations en marge d'une rencontre entre Jasem Mohamed Albudaiwi, le secrétaire général du CCG, et Fumio Kishida, le Premier ministre japonais, actuellement en visite officielle en Arabie saoudite.

Selon M. Albudaiwi, le Japon est le quatrième marché d'exportation et source d'importation du CCG.