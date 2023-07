Les partis arabes participant à la conférence du Parti communiste chinois (PCC) ont mis en avant le rôle indéfectible de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, rappelant l'organisation, en octobre dernier, de la conférence du "Rassemblement des rangs palestiniens", sous le parrainage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les partis et forces arabes ont exprimé leur "considération à vis-à-vis de l'Algérie, pays frère, pour son rôle dans l'accueil de la dernière réunion des factions palestiniennes", en octobre dernier, sanctionnée par la signature par 14 factions palestiniennes de "la Déclaration d'Alger" en vue de mettre fin à la division interne, lit-on dans un communiqué au terme de la réunion de la quatrième session de la Conférence de dialogue, tenue samedi, dans la ville chinoise de Yinchuan, ayant réuni le PCC et des partis de plusieurs pays arabes.

Les travaux de "la Conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne", abritée par l'Algérie du 11 au 13 octobre 2022, sous le parrainage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avaient été couronnés par la signature de "la Déclaration d'Alger" qui met fin à la division et se veut une plateforme solide pour réaliser l'unité entre les différentes factions palestiniennes.

Dans la Déclaration d'Alger, l'accent a été mis sur l'importance de l'unité nationale palestinienne comme étant un socle de résistance face à l'occupation sioniste, et en mesure de réaliser les objectifs légitimes du peuple palestinien. Cette initiative a été favorablement accueillie tant par les Palestiniens qu'au plan international, en ce sens que les factions palestiniennes l'ont qualifiée de "grand triomphe pour la cause palestinienne", exprimant leur "appréciation pour les efforts et le rôle de l'Algérie et du président Tebboune dans la réunification des rangs palestiniens".

Les partis et forces arabes ont réaffirmé leur plein attachement de principe aux droits palestiniens à la décolonisation, à l'établissement de l'Etat de Palestine avec El-Qods Echarif pour capitale, et au retour des réfugiés, conformément à la résolution onusienne 194.

Il s'agit également du droit à la libération des prisonniers, à la protection des lieux saints et à l'arrêt des colonies et de la politique d'épuration ethnique.

Les forces et les partis présents lors de cette rencontre ont exprimé, à ce titre, leur refus de toute forme de normalisation avec l'occupation, relevant l'importance d'élargir la résistance et la lutte contre la normalisation dans tous les pays arabes, comme étant "un outil important pour faire face à l'occupation et lui retirer sa +légitimité+ dans les fora internationaux".

Ces formations politiques ont, en outre, évoqué l'agression barbare et criminelle contre le peuple palestinien, ainsi que le massacre et la destruction des maisons et des infrastructures, perpétrés dernièrement dans la ville de Jénine, en sus de la politique de persécution et de répression systématique contre les prisonniers. La rencontre était l'occasion pour ces forces et partis arabes de saluer le peuple palestinien pour sa résistance sur ses terres, se disant confiants quant à sa capacité à faire face à l'agression sioniste brutale qui commet "des crimes de guerre".

La conférence a également abordé le partenariat stratégique entre le Parti communiste chinois et les forces et les partis arabes, dont une délégation du Parti du Front de libération nationale (FLN).