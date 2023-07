La 10e édition du Salon national des Arts plastiques, qui a pris fin dimanche à la maison de la culture et des arts "Zeddour Brahim Belkacem", a été clôturée par la réalisation de 25 tableaux d’Art.

Cette manifestation, organisée quatre jours durant à la maison de la culture et des arts sous le slogan "Oran, je t’ai dessinée avec une plume arabe" a été marquée par la réalisation de 25 tableaux sur divers sujets et techniques, à travers un atelier d’art organisé à cette occasion.

Ces tableaux, qui traitent de sujets liés au slogan de l’atelier "notre histoire avec une plume arabe", seront présentés au niveau de la galerie de la maison de la culture par une pléiade de peintres participant à ce salon, qui a enregistré une participation notable de plus de 50 artistes plasticiens venus de différentes wilayas du pays.

Ces œuvres, réalisées et encadrées par la commissaire du salon, Meriem Ghellai, mettent en exergue la beauté des paysages naturels, des sites historiques et archéologiques dont l’Algérie recèle, avec des touches différentes, des techniques modernes et traditionnelles. L es participants ont indiqué à l’APS, en marge de cette manifestation, que ce rendez-vous culturel a été riche et varié, dans lequel ont pris part de nombreux professionnels de différentes écoles d’art comme Kour Nouredine et Taleb Mahmoud, permettant à la nouvelle génération d’échanger leurs expériences, notamment l’école artisanale.

Ce salon national des Arts plastiques a été organisé par la maison de la culture et des arts sous l’égide de la direction du secteur d’Oran. Cette 10eme édition a coïncidé avec la 15e édition des jeux sportifs arabes organisés en Algérie du 5 au 15 juillet et dont la capitale de l’ouest algérien a accueilli une partie des compétitions.