Chargée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahlab, a représenté l'Algérie aux travaux de la réunion préparatoire de haut niveau des présidents et chefs d'Etats africains, en prévision du Sommet africain sur le climat prévu du 4 au 6 septembre prochain au Kenya, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère.

Dans son intervention lors de cette réunion préparatoire, tenue mercredi au Kenya par visioconférence sous la présidence du chef d'Etat kenyan, président du Comité des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine sur les changements climatiques (CAHOSCC), Mme Dahlab a affirmé le soutien de l'Algérie pour le succès de ce Sommet, et insisté sur "l'importance de placer le contient africain au cœur de la problématique du financement climatique, l'Afrique étant la plus affectée par les effets négatifs du changement climatique", a précisé la même source.

Mme Dahlab a appelé, en outre, à "l'adoption d'une approche inclusive pour réaliser la stratégie africaine pour le financement climatique", soulignant l'importance de "prendre en ligne de compte les préoccupations des Etats africains et les différentes initiatives continentales".

Elle a cité, dans ce cadre, l'initiative du président de la République concernant la création d'un mécanisme africain de réponse aux catastrophes naturelles, qui se veut, a-t-elle estimé, "le meilleur moyen pour protéger notre continent", selon la même source.

Cette initiative continentale "s'inscrit en droite ligne avec notre stratégie nationale", a affirmé la ministre, rappelant que l'Algérie avait élaboré une nouvelle loi relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.

Adoptée en réunion du gouvernement le 31 mai 2023, cette loi classe les phénomènes climatiques violents comme "risque majeur". La réunion préparatoire à laquelle ont prit part des représentants des Etats du continent africain dont le président zambien et le premier ministre égyptien, a porté sur les préparatifs du Sommet africain sur le climat.