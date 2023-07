Les journalistes arabes qui ont fait le déplacement en Algérie pour couvrir la 15e édition des Jeux sportifs arabes (Algérie 2023) se sont félicités des grandes facilitations mises en place par le pays hôte, ce qui leur a permis de bien remplir leurs missions dans les différentes villes ayant abrité les compétitions.

Dans une déclaration à l'APS, le journaliste irakien Mohamed Hamdi Al-Kanani, envoyé de l'Union irakienne de la presse sportive, a affirmé n'avoir rencontré aucun obstacle dans l'accomplissement de ses missions.

"Nous avons trouvé des facilités de la part des organisateurs, des bénévoles et du comité d'organisation. Ils étaient hautement préparés pour contribuer au succès de l'événement sur le plan médiatique", a-t-il déclaré.

Au volet organisation, le journaliste saoudien Abdallah Al-Mayouf du journal Al-Sharq Al-Awsat a exprimé son admiration: "Franchement, je suis très impressionné par ce que j'ai vu en termes d'accueil et d'organisation. Je remercie le peuple algérien pour cette hospitalité". "L'Algérie est habituée à accueillir de grands événements sportifs dont les Jeux méditerranéens (Oran 2022). Elle a une grande expérience et est en mesure d'accueillir, facilement, des compétitions internationales", a-t-il ajouté.

A noter que l'Algérie a décroché la première place en glanant un total de 255 médailles : 106 en or, 77 en argent et 72 en bronze, après 10 jours de compétition qui se sont déroulées dans les villes d'Alger, Oran, Constantine, Annaba et Tipasa.

Evaluant le niveau technique de cet événement tenu en Algérie, les journalistes arabes ont affirmé que la compétition était rude entre les athlètes arabes, d'où ces bons résultats, ajoutant qu'il s'agissait d'un indicateur positif pour les champions arabes en prévision des Jeux olympiques Paris 2024.

"Nous avons vu tout au long du tournoi un excellent niveau tant dans les sports individuels que collectifs. Nous avons assisté à une compétition arabe fraternelle et passionnante. En tant qu'Arabes, nous sommes fiers de ces jeux", a estimé le journaliste irakien.

"Des records ont été battus, à l'image de la réalisation du nageur Jaouad Sayoud qui a remporté 11 médailles d'or dans le même nombre de courses, ce qui témoigne du développement du sport en Algérie. Nous espérons que ce développement touchera tous les pays arabes", a indiqué le journaliste saoudien.

Outre l'Algérie (pays hôte), plusieurs Etats ont pris part aux Jeux sportifs arabes-2023, à savoir : la Jordanie, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Soudan, l'Irak, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, le Yémen, la Tunisie, la Syrie, la Palestine, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, la Libye, les Iles Comores, Djibouti et la Mauritanie.