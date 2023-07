Le ministre saoudien des Sports et président de l'Union des Comités nationaux olympiques arabes (UANOC), le Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal a affirmé, samedi soir à Alger, que le slogan de la 15e édition des Jeux sportifs arabes en Algérie (JSA-2023), a été réellement incarné, ajoutant "je souhaite à toutes les délégations arabes la bienvenue à la prochaine édition qu'abritera le Royaume d'Arabie saoudite en 2027".

Dans son allocution au terme de la remise du drapeau des jeux arabes par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, peu avant le début de la cérémonie de clôture des JSA-2023 au stade olympique du 5 juillet (Alger), le ministre saoudien a déclaré: "le slogan de cette édition a été réellement incarné, à travers des moments inoubliables et des souvenirs mémorables, lors desquels les athlètes ont prouvé leur capacité à se surpasser pour remporter les plus grandes compétitions sportives".

Le président de l'UANOC a, en outre, souhaité aux délégations arabes la bienvenue à la 16e édition des JSA prévue au Royaume d'Arabie saoudite. Le prince saoudien a également adressé ses remerciements aux autorités algériennes et à leur tête le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu'au peuple algérien, pour son accueil chaleureux et son hospitalité.

La cérémonie de clôture de la 15e édition des Jeux sportifs arabes (JSA-2023), a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, en présence de membres du gouvernement et des invités de l'Algérie.