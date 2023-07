Se brosser les dents tous les soirs avec une brosse à dents électrique et arrêter la cigarette, c’est très bien pour afficher un sourire 100% blancheur. Mais méfiez-vous des ennemis cachés ! Nos conseils pour traquer les ennemis de vos dents blanches et conserver un sourire éclatant.

Dents blanches : méfiez-vous du vin et des bonbons

Celles qui veulent avoir des dents blanches et rayonnantes ont tout intérêt à faire une croix sur le vin. A la fois acide et rempli de tannins, le vin est bien connu pour colorer les dents. Vous l’avez sans doute déjà remarqué après avoir bu du vin rouge. Mais attention, le vin blanc, lui aussi est mauvais pour vos dents ! Une étude réalisée à l’université de New York a révélé que le vin blanc ne colore pas les dents directement mais favorise la fixation de la couleur si vous consommez ensuite d’autres boissons. Par exemple, si vous buvez à la suite un verre de Chardonnay et une tasse de café, vos dents seront deux fois plus tachées par le colorant du café.

Certains bonbons mous, à sucer, ou même certains chewing-gums, en plus des caries qu’ils peuvent causer, auraient une fâcheuse tendance à colorer les dents. Pour savoir si vos sucreries préférées risquent de nuire à la blancheur de vos dents, c’est très simple. Si votre langue se colore, il y a de fortes chances pour que vos dents subissent le même sort. Méfiance donc si vous êtes restée accro aux boules de gomme de votre enfance !

Dents blanches : tirez une croix sur le coca et les sauces

Le Coca Cola, ou les boissons qui s’y apparentent sont très acides et très riches en chromogènes. Siroter régulièrement des verres de coca risque donc de tacher vos dents. De plus, l’acidité de ces boissons est telle qu’elle risque aussi de favoriser la coloration de l’émail par d’autres aliments. Pour éviter ce phénomène de fragilisation de l’émail, rincez vous la bouche avec de l’eau après avoir bu un soda.

Les sauces sont à éviter quand on essaye de perdre du poids et quand on suit un régime, on le savait déjà. Mais on ne se doutait pas qu’elles étaient aussi redoutables pour l’émail des dents. Ainsi, les sauces tomates en tube, la sauce de soja ou encore la sauce au curry peuvent ternir la blancheur de vos dents. Si vous ne pouvez vous en passer, la seule solution est se brosser les dents immédiatement après le repas !

Dents blanches: pas trop de fruits rouges ni de thé

Les framboises, les fraises, les myrtilles, les groseilles, on en raffole, surtout quand le printemps commence à montrer le bout de son nez. Pourtant, nos dents, elles n’apprécient que moyennement. Ces délicieux fruits rouges ont en effet tendance à tacher l’émail des dents. Idem pour les raisins rouges et noirs. Méfiez-vous aussi des pâtisseries, des compotes et même des jus faits à base de fruits rouges. Pour vos tartes, préférez donc les fruits à couleur neutre comme les mirabelles.