Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a été accueilli, dimanche à Doha, par son frère l'Emir de l'Etat frère du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. "A l'entame de la rencontre, son Altesse l'Emir a souhaité la bienvenue au Président de la République et à la délégation qui l'accompagne, leur exprimant ses vœux de davantage de progrès dans différents domaines, à même de réaliser les aspirations communes des deux peuples frères", indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le Président de la République a, à son tour, exprimé "ses remerciements à son frère, son Altesse l'Emir pour son hospitalité et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, espérant que leurs entretiens officiels puissent contribuer au renforcement de la coopération et au développement des relations de fraternité entre l'Algérie et le Qatar".

Les entretiens officiels entre les deux dirigeants ont porté sur les voies et moyens de "renforcer et de développer les relations bilatérales dans différents domaines, notamment l'économie, le commerce, l'industrie, l'énergie et les technologies", mais a ussi sur les derniers développements aux niveaux régional et international, a ajouté le communiqué. Au terme de la rencontre, son Altesse l'Emir de l'Etat frère du Qatar a salué le Président de la République au palais princier à Doha", conclut la même source.