L'Emir de l'Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a souligné, dimanche, l'importance des entretiens qu'il a eus avec son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sur les moyens de promouvoir les relations fraternelles ancrées entre les deux pays et sur les développements de la situation aux niveaux régional et international.

"J'ai eu le plaisir d'accueillir mon frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, et je me réjouis des entretiens que nous avons eus, aujourd'hui, sur les moyens de promouvoir les relations fraternelles ancrées entre l'Algérie et le Qatar, les derniers développements de la situation aux niveaux régional et international, ainsi que sur les perspectives de renforcement de l'action arabe commune au mieux des intérêts de nos peuples", a écrit l'Emir de l'Etat du Qatar dans un tweet posté sur son compte officiel.

Le Président de la République avait entamé samedi une visite de travail au Qatar, accompagné d'une importante délégation ministérielle.