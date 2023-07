Le Paradou AC, vainqueur samedi en déplacement face au RC Arbaâ (3-1), a assuré son maintien en Ligue 1 Mobilis de football, alors que le CS Constantine a validé son ticket pour la Ligue des champions, à l'occasion de la 30e et dernière journée du championnat, disputée samedi.

Lors du choc décisif pour le maintien, le PAC a renversé la vapeur en seconde période face au RC Arbaâ, qui menait au score à la mi-temps (1-0), grâce à un penalty transformé par Toumi (19e).

Les joueurs de l'entraîneur Nadir Leknaoui ont retrouvé des ressources pour égaliser d'abord grâce à Zerrouki (63e), avant que le rentrant Soukkou (82e) et Titraoui (90e+2) ne permettent au club algérois de se sauver sur le fil. Le RCA (15e, 36 pts) est relégué ainsi en Ligue 2 amateur, au même titre que le HB Chelghoum Laïd (16e, 4 pts). Le hasard a voulu que ces deux équipes avaient accédé ensemble en Ligue 1 au terme de la saison 2020-2021.

Le NC Magra et l'US Biskra, vainqueurs respectivement face au HB Chelghoum Laïd (5-2) et au MC Oran (2-1), ont attendu cette ultime journée pour assurer leur maintien parmi l'élite.

Dans le haut du tableau, le CS Constantine (2e, 50 pts) a validé son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions, en battant aisément l'USM Alger (3-0). Le club constantinois retrouve la C1 cinq après sa dernière participation, en tant que champion d'Algérie 2017-2018. Le CR Belouizdad, champion en titre, a bouclé la saison en surclassant la JS Kabylie (3-2), au cours d'un rendez-vous qui a permis aux supporters de fêter le quatrième titre de rang et le dixième dans l'histoire du club phare de Laâquiba.

Le CRB a reçu le trophée du champion d’Algérie 2022-2023 au cours d'une cérémonie organisée à l'issue de la rencontre. Il s'agit de la première défaite concédée par la JSK depuis l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur Youcef Bouzidi en mai dernier.

Grâce à son succès (1-0) à domicile face au MCE El Bayadh, le MC Alger termine sur le podium (3e, 47 pts), et peut nourrir des regrets d'avoir laissé filer l'occasion de décrocher la deuxième place.

Le "Doyen" a terminé la rencontre en infériorité numérique après l'expulsion du défenseur Hamidi (63e). La troisième place n'est plus qualificative cette saison pour la Coupe de la Confédération, les deux billets sont revenus à l'USM Alger, détentrice du titre, et à l'ASO Chlef, vainqueur de la Coupe d'Al gérie. Les deux derniers matchs au programme de cette dernier journée disputés en soirée : JS Saoura - ES Sétif (1-1) et ASO Chlef - USM Khenchela (2-0), n'ont aucune incidence sur le classement final.