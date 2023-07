Des artistes et des troupes musicales venus de diverses régions d'Algérie ont animé, samedi soir à Alger, la cérémonie de clôture de la 15e édition des Jeux sportifs arabes (JSA-2023), dans une atmosphère festive créée par le nombreux public présent.

La première partie de la cérémonie de clôture, organisée au Complexe olympique Mohamed Boudiaf, durant plus de deux heures, a vu l'exécution de l'hymne national algérien, puis l'entrée sur le terrain des porte-drapeaux des équipes participantes suivis des athlètes présents à ces jeux.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du président du Haut comité d'organisation des 15e JSA, le ministre de la Jeunesse et des Sports et représentant du gouvernement, M. Abderrahmane Hammad, ainsi que du président de l'Union des comités nationaux olympiques arabes (UANOC), le Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal. Après l'exécution de l'hymne des Jeux panarabes, le drapeau de l'Union des comités olympiques arabes a été remis au représentant du Royaume d'Arabie Saoudite, qui abritera la 16e édition des JSA.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a ensuite annoncé la clôture officielle de ce grand évènement sportif. La deuxième partie de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, de hauts cadres de l'Etat, des invités arabes et de représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, a été marquée par la présentation d'un spectacle artistique mettant en scène des tableaux variés de musique et de danse sur l'histoire, la culture et le patrimoine ancestraux de l'Algérie.

Placé sous le slogan "paix" et produit par l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), le spectacle de clôture a vu la participation d'artistes et de troupes représentant les différents genres musicaux algériens, dont la chanson saharienne bédouine, le rai, le malouf, la chanson terguie et mozabite, le chaâbi et autres styles de la musique algérienne. Avec une scénographie hautement esthétique, dominée par un éclairage éblouissant et un beau décor où les couleurs nationales étaient à l'honneur, le spectacle de clôture a réussi à conquérir les invités de l'Algérie et les athlètes arabes présents à cette édition réussie, tout au long de dix jours de compétition sportive. L'Algérie a réussi, lors de cette 15e édition des JSA qui s'est clôturée samedi soir, à réaliser de bons résultats dans la plupart des disciplines sportives, en occupant la tê te du classement général des médailles avec un total de 255 breloques (106 or, 77 argent, 72 bronze).

Lancée le 5 juillet à Alger, cette édition a également eu lieu à Oran, Tipasa, Constantine et à Annaba. Quelque 2.000 athlètes de 21 pays arabes ont pris part à cet évènement sportif.