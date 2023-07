La Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (2023-2027) a été lancée, samedi à Alger, en couronnement du processus juridique et institutionnel institué par l'Algérie et son engagement en matière de lutte contre la corruption.

Présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, la cérémonie de lancement solennel, intervenue à l'occasion d'un Forum organisé par la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, coïncide avec la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption (11 juillet), placée cette année sous le thème "Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, 20 ans après: Réalisations et perspectives", et le 1er anniversaire de l'installation de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

L'élaboration de cette Stratégie nationale s'inscrit dans le cadre de l'engagement des pouvoirs publics à faire de la lutte contre la corruption une priorité nationale, en plus de couronner le processus juridique et institutionnel institué par l'Algérie et visant à asseoir une stratégie inclusive et coordonnée de lutte contre la corruption.

La contribution du PNUD à la mise en place de cette Stratégie a concerné l'appui méthodologique et technique et la mobilisation des expertises internationales durant l'étape des concertations, organisées en coordination avec l'Organisation de coopération et de développement économique et du développement (OECD), la Banque mondiale (BM), la Banque africaine de développement (BAD), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et le Centre des politiques publiques du PNUD.

Réactivation des normes nationales et internationales de lutte contre la corruption au niveau des entreprises, des administrations publiques et du secteur économique

Le lancement de cette Stratégie s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du Président Tebboune, visant à créer un climat politique, social et économique anti-corruption, édifier un Etat de Droit où règneraient les principes d'intégrité, de transparence et de reddition de comptes, et mettre en place u n système juridique et institutionnel efficace, souligne la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.

Selon un document de la même autorité, cette stratégie repose sur cinq principes, dont découlent 17 objectifs et 60 projets, axés sur le renforcement de la transparence et de la moralité de la vie publique, notamment à travers la consécration de l'intégrité du fonctionnaire public et de la reddition de comptes dans la gestion des affaires publiques, outre le renforcement de la transparence et de l'intégrité dans le secteur économique par la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le même stratégie veille, également, à encourager la coopération internationale et à recouvrer les avoirs, notamment en renforçant les mécanismes de recouvrement des avoirs et de leur gestion à travers la mise en place d'un cadre juridique pour suivre la gestion des fonds saisis ou confisqués, tout en assurant un soutien au rôle et aux capacités des dispositifs de contrôle et des autorités d'application de la loi. Elle vise également à encourager la participation de la société civile et des médias dans la prévention et la lutte contre la corruption, en renforçant la démocratie participative et le contrôle communautaire sur la gestion des affaires publiques, ainsi que les capacités des associations en matière de prévention et de lutte contre la corruption.

A noter que le lancement de cette Stratégie par la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, a eu lieu lors d'un forum organisé au Centre international de conférences (CIC) -Abdelatif Rahal, en présence de membres du gouvernement, de représentants de plusieurs secteurs, d'instances consultatives et de contrôle et d'entreprises nationales, ainsi que de représentants de la société civile et d'instances internationales.