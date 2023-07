L'importance d'une "meilleure compréhension" de la maladie de Parkinson a été soulignée, samedi à Alger, par l'association nationale "Matensanich" des malades de Parkinson et d'Alzheimer, et ce, afin d'éviter l'errance diagnostique et assurer une meilleure prise en charge des malades.

"Notre association s'active pour que la maladie de Parkinson soit mieux comprise, car une meilleure connaissance de la pathologie permettrait aux malades de mieux vivre avec", a déclaré la Vice-présidente de l'association, Sabrina Bouzidi, lors d'une Journée de sensibilisation sur le Parkinson, destinée notamment aux patients et à leurs proches. Relevant "un manque d'informations" autour de cette maladie dont "le diagnostic peut nécessiter entre 8 et 10 ans pour être définitivement établi", elle a mis l'accent sur "l'importance de la sensibilisation pour une meilleure connaissance du Parkinson".

De son côté, la présidente de l'association, Dalila Abdelli, a relevé qu'"en raison de l'errance diagnostique, le malade est parfois balloté entre le généraliste, le rhumatologue et l'orthopé diste", ajoutant que certains patients se sont faits opérer de l'épaule, de l'hernie discale, etc, alors qu'ils souffraient de Parkinson. "Nous sommes en train de sensibiliser notamment les rhumatologues afin qu'ils orientent les malades vers les neurologues sur la base de certains symptômes", a-t-elle fait savoir, notant que "la prise en charge des parents souffrant de Parkinson pose parfois problème, du fait que leurs enfants censés l'assurer ont une activité professionnelle".

Elle a indiqué, dans ce contexte, qu'au niveau de l'association, c'est "l'accompagnement par les proches qui est privilégié plutôt que l'option de garde-malades, ces derniers devant être bien formés et de confiance pour assumer ce rôle". Pour soutenir les personnes souffrant de Parkinson, l'association "Matensanich" fournit une assistance psychologique, organise des formations périodiques ainsi que des activités sportives, cognitives et orthopédiques et projette de créer un centre d'accueil de jour pour les malades et leurs aidants.