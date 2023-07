Trois candidates présentées par l’Algérie ont été élues à d’importants postes au sein des organes de l’Union africaine (UA), à l’occasion de la 43e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, qui s’est déroulée jeudi et vendredi à Nairobi (Kenya).

Ainsi, Samia Bourouba a été élue en qualité de membre de la Commission de l’UA sur le droit international (CUADI), un organe consultatif juridique indépendant de l'instance africaine qui contribue à la codification et au développement progressif du droit international sur le continent africain.

Pour sa part, Sabrina Gahar représentera l’Algérie en qualité de membre du Comité africain d’experts sur les droits et bien-être de l’enfant (CAEDBE), le premier et seul organe conventionnel des droits de l'enfant au monde habilité à recevoir des plaintes contre les Etats.

Enfin, Selma Sassi-Safer a été élue en qualité de membre de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP), l’organe chargé de la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.

L’élection avec des majorités "particulièrement confortables" de ces trois candidates algériennes traduit incontestablement la consécration sans équivoque du rôle de l’Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au sein de l’UA et vient consolider sa présence au sein de l'organisation continentale.

Elle constitue également une reconnaissance par la communauté internationale du rôle éminent de l’Algérie en tant qu’acteur œuvrant en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'Homme et témoigne de la confiance placée en elle et de la reconnaissance dont jouissent les experts algériens dans le domaine des droits de l’Homme, des droits de l’enfant et du droit international.