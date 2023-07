Quarante-deux (42) incendies ont parcouru depuis le 1er juin passé 113 hectares de forêts et de champs agricoles à travers la wilaya de Sétif, apprend-on samedi de la direction locale de la Protection civile.

Les feux ont été notamment enregistrés dans les localités de Nawal Aït Mezada, Ain El Gueradj, Serdj El Ghoul, Béni Ouessine, Errasfa et Béni Chebana, a précisé le chargé de communication à cette direction, le commandant Ahmed Lamamra. La surface incendiée se compose de 50 hectares de forêts, de broussailles et de maquis, 41 hectares de vergers d’arbres fruitiers et 22 hectares de champs céréaliers (blé et orge), a indiqué le même officier.

Le plus grand de ces incendies a été enregistré dans la localité d’Agradou dans la commune de Béni Chebana (extrême Nord de Sétif) où 80 hectares du couvert constitués essentiellement d’arbres fruitiers et forestiers ont été la proie des flammes, selon la même source.

Lancée fin juin, une vaste campagne de sensibilisation contre les incendies de forêts est menée à travers la wilaya pour diffuser la culture de la vigilance et du signalement rapide des feux a insi que des valeurs de protection des ressources forestières, des personnes et des biens, est-il noté. La wilaya de Sétif compte une aire forestière de 125.017 hectares soit près de 19 % de la superficie totale de la wilaya, selon les données de la conservation de wilaya des forêts.