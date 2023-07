Pas moins de 221,63 kg de kif traité en provenance des frontières ouest du pays ont été saisis par les services opérationnels de la sûreté de wilaya de Bechar à l'issue du démantèlement d'un réseau criminel organisé, composé de trois (3) trafiquants de drogue présumés, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité.

L'opération a eu lieu suite à l'exploitation d'informations confirmées, reçues par les éléments de la brigade de lutte anti-drogue du service de la police judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya et le service central de lutte contre la commercialisation illicite de drogues de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), selon lesquelles un réseau criminel de trafiquants de drogue est en voie d'introduire, à partir des frontières ouest du pays, une importante quantité de kif traité pour l'acheminer vers l'une des wilayas du sud-est du pays, a précisé la même source.

La mise en place d'un dispositif de sécurité, sous la supervision du procureur de la République prés le tribunal de Bechar, et ce, en collaboration des services spécialisés du s ecteur militaire opérationnel de la 3ème région militaire (3-RM), a permis dans une première étape l'identification et l'arrestation d'un membre du même réseau criminel âgé de 39 ans et la saisie de son véhicule touristique au chef-lieu de la commune frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar).

Les éléments de la PJ avec le concours des mêmes services spécialisés du secteur militaire opérationnel, ont découvert et saisi dans une seconde phase de l'opération la quantité précitée de kif traité à Béni-Ounif. La poursuite des investigations, avec l'extension de la compétence judiciaire à la région de Labiod Sidi-Cheikh (wilaya d'El Bayadh), s'est soldée par l'identification et l'arrestation de deux autres suspects membres du même réseau criminel organisé, âgés respectivement de 32 et 34 ans, en plus de la saisie d'un véhicule utilitaire tout terrain en leur possession.

Après achèvement des procédures légales, les trois (3) mis en cause ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur mise en détention provisoire pour les chefs d'inculpation de commercialisation, exposition à la vente illégale et l'achat dans le but de la vente de drogue. Ils sont également poursuivis pour transport avec utilisation d'un véhicule à moteur, stockage et importation illicite de drogue dans le cadre d 'une bande criminelle menaçant la sécurité et l'économie nationales et la santé publique, a conclu la même source.