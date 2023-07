Des instructions ont été données à la Police judiciaire pour ouvrir une enquête approfondie sur les circonstances de l'explosion survenue vendredi à l'intérieur d'un domicile à Béni Izguen (Ghardaïa), avec la mobilisation des services techniques de la Protection civile et de Sonelgaz en vue de mener une enquête technique pour déterminer les causes de cet accident, a indiqué un communiqué du Parquet près le tribunal de Ghardaïa.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, le ¨Parquet près le tribunal de Ghardaïa informe l'opinion publique qu'en date du 14 juillet 2023, une explosion s'est produite aux environs de 14:30, dans une maison sise dans un Souk au palais de Béni Izguen, ce qui a entraîné la destruction partielle de deux maisons et le décès d'un nourrisson de 18 mois, et causé des brûlures au deuxième degré à ses parents. Ses deux frères mineurs ont également été grièvement blessés", précise le communiqué.

"De plus, des instructions ont été données à la Police judiciaire pour ouvrir une enquête a pprofondie sur les circonstances de l'accident. Les services techniques de la Protection civile et de Sonelgaz ont également été mobilisés pour se rendre sur place, effectuer les constats nécessaires et ouvrir une enquête technique afin de déterminer les causes de l'explosion", ajoute la même source.