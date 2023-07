Le nombre de paiements sur terminaux de paiement électronique (TPE) s'est élevé à plus de 1,4 million d’opérations entre janvier et mai, pour un montant de 11,5 milliards (mds) de DA, selon des données rendues publiques par le Groupement d'intérêt économique Monétique (GIE Monétique).

Sur cette même période, le pic d’opérations de paiement a été enregistré au cours du mois de mars avec 321.387 paiements via TPE pour un montant dépassant les 2,5 mds de Da, précise le GIE monétique dans un bilan publié sur son site web, relavant une hausse du nombre de TPE en exploitation à fin mai dernier à 49.375 contre 46.263 TPE fin 2022.

GIE monétique a rappelé aussi que plus de 2,7 millions de paiements via TPE avaient été recensés durant l’année 2022 pour un montant total de 15,1 mds de Da. Le nombre de cartes de paiement électronique en circulation, s'est élevé quant à lui à plus de 15,2 millions de cartes interbancaires (CIB) et Edahabia d'Algérie Poste, détaille encore la même source. Concernant le paiement sur Internet, le nombre total des transactions effectuées entre janv ier et mai a dépassé les 4,6 millions d’opérations pour un montant total sur cette même période de 10,3 mds de DA.

Actuellement, 370 Web marchands sont adhérents au système de paiement sur Internet par carte interbancaire. Il s’agit notamment des grands facturiers à l’image de l’Algérienne des eaux (ADE), Sonelgaz, Algérie télécom, les opérateurs de téléphonie mobile, les compagnies d’assurance et de transport aérien, ajoute GIE monétique. Selon le bilan, le nombre global des transactions enregistrées, depuis le lancement du paiement sur Internet en 2016, est de 26,5 millions d’opérations pour un montant dépassant 47,3 milliards de DA.

Le paiement par mobile, ouvert "dans une première phase" qu'en intra-bancaire (client d'un même établissement bancaire) a enregistré sur les cinq premiers mois de 2023 un total de 13,5 millions de transactions, pour un montant de 9,6 mds de Da.

Quant au service de transfert d’argent par mobile (p2p), il a été enregistré 5,3 millions de transactions pour valeur de 66,99 mds de DA. S'agissant des retraits opérés sur les ATM (distributeur automatique de billets), le nombre d'opérations a dépassé les 70,3 millions de transactions d'une valeur de 1.319 mds de DA durant la même période.

Le parc des distributeurs automatiques de billets en exploitation compte 3728 a utomates à fin mai 2023 contre 3640 appareils recensés fin 2022, selon les données de GIE monétique.

Créé en 2014, le groupement GIE Monétique est composé de 18 banques en plus d'Algérie poste, et auquel la Banque d'Algérie contribue en tant que membre non-adhérent afin de s'assurer de la conformité des systèmes, des outils de paiement et des standards en vigueur. Le GIE monétique qui vise à promouvoir la monétique par la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique, supervise le système monétique à travers la généralisation des moyens électroniques de paiement. Il veille aussi sur le système monétique via la gestion des standards, les spécifications et normes, la définition des produits monétiques bancaires et des règles de leur mise en œuvre opérationnelle, ainsi que la gestion de la sécurité des paiements.