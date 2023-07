Le sélectionneur national des équipes algériennes de basket 3x3 (U23), Merouane Bouachir, a estimé qu'il y a un "véritable engouement" de la part des responsables et des athlètes pour développer cette discipline en Algérie et "propulser" nos sélections vers le sommet.

"J'ai pris le train en marche et depuis mon arrivée à la tête des sélections U23 il y a trois mois, les responsables de la Fédération algérienne de basket-ball ont montré un véritable engouement pour le développement de la discipline. Nous avons commencé par de la prospection et le travail porte ses fruits, puisque nos sélections sont en constante progression", a déclaré Bouachir à l'APS.

"Les joueurs et joueuses sélectionnés ont également prouvé que nous pouvions compter sur eux. Maintenant il faut continuer à travailler sérieusement pour propulser le basket 3x3 algérien vers sommet, et pourquoi pas viser une qualification en Coupe du monde et aux Jeux olympiques Paris 2024, même si la mission s'annonce difficile face à des pays qui ont pris de l'avance, à l'image de l'Egypte et du Mali", a-t-il ajouté. Aux Jeux sportifs arabes Algérie-2023, la sélection nationale masculine U23 a décroché la médaille d'or du tournoi en s'imposant en finale devant la Tunisie sur le score de 19 à 18, alors que son homologue féminine a pris la médaille d'argent après sa défaite face à la Tunisie (13-16). "C’était une finale très intense face à une très bonne équipe tunisienne, qui nous avait déjà battu à deux reprises. Le basket 3x3 est une discipline qui crée des sensations fortes, félicitations aux joueurs et un grand merci au public, qui nous a porté durant tout le tournoi", a déclaré le coach national.

A ce sujet, Bouachir a donné rendez-vous au public algérois pour le tournoi de la "Nations League", prévu fin juillet au stade Ouagnouni avec la participation de plusieurs pays de la Zone 1 Afrique. "Le tournoi de la Nations League est un rendez-vous important pour décrocher un ticket pour la Coupe du monde U23. J'espère que le public sera encore une fois au rendez-vous pour nous soutenir. Le basket 3x3 est un sport festif, ou les gens s'amusent dans une ambiance incroyable. Donc il faut soutenir cette discipline pour l'aider à se développer", a-t-il conclu.

Disputés du 12 au 14 juillet au stade Ouagnouni d'Alger, remis à neuf à cette occasi on, les tournoi de basket 3x3 des JSA-2023 ont enregistré la participation de neuf équipes chez les messieurs et quatre chez les dames. Le premier tour s'est joué en formule de mini-championnat, dont les quatre premiers se sont qualifiés au tour final.