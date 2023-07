L'entraîneur national d'haltérophilie Abdenacer Aouina a dressé "un bilan positif" de la participation algérienne à la 15e édition des Jeux sportifs arabes, organisés du 5 au 15 juillet courant dans cinq wilayas du pays.

"Le nombre de médailles qu'on s'était fixés avant le début des jeux a été largement atteint et à partir de là, le bilan de notre participation ne peut être que positif" a déclaré à l'APS l'entraîneur national à l'issue de la quatrième et dernière journée de compétition, disputée vendredi soir à la salle omnisports de Bordj El Kiffan (Alger), et ayant vu la sélection algérienne bonifier sa moisson de six nouvelles médailles : 1 or et 5 argent.

La satisfaction d'Aouina provient essentiellement du fait que ces résultats ont été obtenus dans des conditions peux évidentes, notamment, avec l'engagement de la jeune Amina Yahia Mamoun (16 ans) et dont c'était la deuxième participation seulement avec les seniors. Même Aymen Touaïri qui avait offert deux médailles à l'Algérie au cours de cette ultime journée (1 or et 1 argent) dans la catégorie d es 102 kilos était fortement amoindri par une grippe.

Quoique, la sélection algérienne n'aura droit à aucun répit en cette fin d'année, car l'obligation de se remettre au travail dès le 20 juillet courant, pour continuer à préparer les autres échéances internationales inscrites à son programme, dont les Mondiaux (seniors), prévus du 2 au 17 septembre en Arabie saoudite, ainsi que le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de 2024 à Paris (France). "Pour mettre nos athlètes dans des conditions optimales et augmenter leurs chances de performance, nous avons opté pour des stages de préparation à l'étranger, notamment, en Turquie et en Azerbaïdjan" a encore détaillé l'entraîneur national. Interrogé à propos des athlètes qui feront office de figure de proue lors des prochains Mondiaux, Aouina a énuméré quatre haltérophiles, à savoir : Salim Fardjallah, Walid Bidani, Aymen Touaïri et Farès Touaïri. "Concernant le JO de Paris, nous espérons qualifier au moins deux athlètes, avec l'espoir d'y réaliser un bon parcours" malgré la rude concurrence qui devrait sévir à Paris.

Ce qui sera également le cas pour la jeune Amina Yahia Mamoun lors des Mondiaux 2023 (Juniors), prévus au mois de novembre prochain à Guadalajara, au Mexique. "Mon rêve est bien évidement de décrocher une médaille, mais sachant que la concurrence sera probablement très rude, je serais tout aussi heureuse de terminer parmi les dix premières", a-t-elle confié.

De son côté, Aymen Touaïri a estimé qu'un podium mondial ou olympique est à sa portée, car il ne lui "manque que sept kilos actuellement". "Donc, avec le travail et le sérieux pendant la préparation à venir, je pourrai améliorer ces chiffres, ce qui me permettra peut-être de prétendre à un podium" a-t-il espéré.