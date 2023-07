Les prix du pétrole ont grimpé jeudi portés par plusieurs facteurs, dont le repli du dollar, un engouement pour les actifs à risque et des tensions sur l'offre. Le cours du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a gagné 1,56% à 81,36 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en août, a pris 1,50% à 76,89 dollars.

Les deux références mondiales du brut évoluent à leurs plus hauts niveaux depuis plus de deux mois. "La baisse du dollar a certainement aidé les cours", a commenté Matt Smith de Kpler. Le billet faiblit dans le sillage de bonnes nouvelles du côté de l'inflation américaine qui ralentit et qui rend moins probable une poursuite des hausses de taux de la banque centrale américaine (Fed) au-delà juillet.

Le pétrole qui s'échange en dollars devient moins cher ce qui est compensé par une hausse des cours. L'analyste de Kpler note aussi que le pétrole brut profite del'enthousiasme des investisseurs pour les actifs à risque, que ce soit les actions ou les matières premières, alors que les rendements obligataires se détendent.