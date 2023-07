L'Inde a lancé vendredi une fusée non habitée vers la Lune, où elle tentera pour la seconde fois de rejoindre le club des trois pays ayant réussi un alunissage, selon la diffusion d'images en direct.

La fusée Chandrayaan-3 ("Mooncraft") a décollé de Sriharikota, dans l'Etat méridional de l'Andhra Pradesh. Si la mission est couronnée de succès, le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,4 milliard d'habitants rejoindrait le club très fermé des pays ayant réussi un alunissage contrôlé, soit la Russie, les Etats-Unis et la Chine.

La dernière tentative du programme Chandrayaan ("Mooncraft") intervient quatre ans après un échec, l'équipe au sol ayant perdu le contact peu avant l'atterrissage sur la Lune.

Mais cette fois, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a bon espoir de réussir et se projette déjà dans une future mission habitée sur la Lune. Cette mission d'une durée de 14 jours représente un coût de 74,6 millions de dollars, selon les médias.

L'objectif est de faire alunir avec succès un rover, un robot mobile, pour explorer la surface de la Lune.

Une foule immense était présente lors du lancement depui s le centre spatial Satish Dhawan, près de Chennai (sud).