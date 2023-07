Les participants à une journée scientifique au profit des personnels médicaux ont mis l’accent, jeudi à Tlemcen, sur l’importance de l’emploi des différents mécanismes pour l’amélioration de la qualité des prestations en réanimation.

L'assistant médical en anesthésie et réanimation, Rachedi Abdelkader, a souligné dans son intervention, lors de cette rencontre organisée par l'établissement hospitalier "Mère-enfant" de Tlemcen que "la nouvelle méthode de formation du personnel médical en anesthésie et réanimation, adoptée depuis 2011, dans ses deux volets théorique et pratique ont permis de doubler le nombre de spécialistes et ont permis une bonne prise en charge du patient dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation, et ont doublé la rentabilité des assistants médicaux dans ce domaine.

Son confrère Bouklikha Yacine du même établissement a souligné qu’"il faut employer l’intelligence artificielle de manière progressive dans le domaine de la réanimation et l’anesthésie, en adoptant une méthodologie de gestion reposant sur la numérisation pour faciliter l e travail de l’équipe médicale et paramédicale pour la prise de décisions correcte et sans erreurs en faveur du malade".

Il a ajouté que le lancement, dernièrement au niveau des différents établissements sanitaires de Tlemcen, du dossier médical électronique du malade, permet de faciliter aux médecins de garde une meilleure prise en charge des malades et permettre au staff médical d’assurer efficacement ses missions.

L’enseignant en génie biomédical à l’université de Tlemcen, Salim Kerai, a mis en exergue l’importance d’une communication permanente et la coopération entre l’université et les hôpitaux, notamment pour lui fournir différentes techniques d’oxygénation, afin de développer la qualité de prise en charge du malade, progressivement, notant que cette technique a aidé les médecins et assistants médicaux en anesthésie et réanimation, lors de la pandémie du Covid-19 dans la prise en charge des malades et leur accès à l’oxygène.

Le médecin spécialiste en réanimation et anesthésie du CHU de Tlemcen, Bentahar Noureddine, a estimé que la formation, l'échange d'expériences et le travail en commun entre les équipes médicales sont des points essentiels sur lesquels il faut se concentrer dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation pour une bonne prise en charge du patient.

Le Secréta ire général du bureau de wilaya de l'Union nationale des spécialistes en anesthésie et réanimation, Khatir Toufik , a indiqué que l'organisation de rencontres similaires permet aux assistants médicaux en anesthésie et réanimation d'échanger leurs expériences, de coordonner leurs efforts avec les différentes équipes médicales et de s’imprégner des nouvelles techniques utilisées dans ce domaine.

La rencontre, organisée dans le parc national du plateau "Lalla Seti" à Tlemcen, a été marquée par des interventions de spécialistes en anesthésie et réanimation et a, notamment, porté sur l'histoire de l'anesthésie en Algérie et ses étapes de développement, après l'indépendance, ainsi que les moyens de surmonter les tension psychologiques du personnel médical, en plus de l'intelligence artificielle et ses répercussions positives dans le domaine de l'anesthésie et de la réanimation.