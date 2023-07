Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a mis en garde, vendredi, contre la montée de la violence à l’encontre des femmes et des filles dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). Dans cette partie du pays, la résurgence de la violence entre les groupes armés non étatiques et les forces gouvernementales s’est répercutée dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l’Ituri.

En conséquence, 2,8 millions de personnes ont été déplacées dans ces provinces depuis mars 2022.

"Nous sommes également particulièrement alarmés par les rapports de plus en plus nombreux faisant état de violences sexuelles à l’encontre des femmes et des filles déplacées de force, notamment de viols et d’exploitation sexuelle", a déclaré lors d’une conférence de presse régulière de l’ONU à Genève, la Haut-Commissaire assistante du HCR chargée de la protection, Gillian Triggs.

Les dernières données révèlent que sur les 10.000 personnes qui ont eu recours aux services de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) dans le Nord-Kivu au cours du premier trimestre de l’année , 66% de ces cas étaient des viols. Un grand nombre de ces violences basées sur le genre auraient été perpétrées par des hommes armés. Ces données ont été communiquées par un réseau inter-agences de coordination de la protection en RDC (connu sous le nom de "zone de responsabilité" en matière de VBG) qui opère dans le cadre du volet protection, sous la direction du HCR.