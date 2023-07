Plus de 43 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire en Ethiopie, au Kenya et en Somalie, trois pays de la Corne de l'Afrique touchés par la sécheresse en 2023, a averti vendredi le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).

Selon un communiqué de l'UNFPA, relayé par des médias, sur les plus de 43 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire dans ces trois pays, quelque 32 millions sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. "La dévastation provoquée par la sécheresse de 2020-2023 sera ressentie pendant des années.

Plus de 2,7 millions de personnes ont été déplacées dans les trois pays et plus de 13 millions de têtes de bétail sont mortes, détruisant non seulement des moyens de subsistance, mais tout un mode de vie", a indiqué l'UNFPA. Selon le texte, si les pluies récentes ont apporté un certain soulagement dans de nombreuses régions, elles apportent également de nouvelles menaces, notamment de nouveaux déplacements de population et des risques accrus de maladies, de pertes de bétail et de dommages aux cultures.

L'UNFPA a par ail leurs averti que de nouvelles inondations sont attendues plus tard cette année.

Outre au triple fardeau de trouver des moyens de survivre, de prendre soin de leur famille et de se protéger des violences sexuelles, les femmes et les jeunes filles sont obligées d'assumer le fardeau des événements météorologiques extrêmes provoqués par une crise climatique dont elles ne sont pas responsables, ajoute le communiqué.