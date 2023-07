Quatorze (14) ressortissants étrangers ont été arrêtés pour "trafic de drogues et de psychotropes et ouverture de cabarets clandestins, créant ainsi un climat d'insécurité dans les agglomérations et les quartiers", indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Dans des opérations distinctes ciblant les villes de Bordj El Bahri et de Bordj el Kiffan (Alger Est), les services de la police judiciaire ont procédé, dans la nuit du 3 au 4 juillet, à l'arrestation de quatorze (14) ressortissants étrangers dont deux (2) ressortissantes marocaines, impliqués dans une affaire de trafic de stupéfiants et de psychotropes dans le cadre d'une bande criminelle organisée, de détention et de vente de boissons alcoolisées sans autorisation, d'entrée et séjour illégaux sur le sol algérien", ajoute le communiqué.

Suite à un mandat de perquisition des domiciles exploités par les ressortissants étrangers en situation irrégulière émis par le parquet compétent, les services de police ont saisi "1,5 kg de marijuana, 486.98 gr d'ecstasy, 1 23 gr de héroïne, des capsules de cocaïne, 659 unités de boissons alcoolisées, une somme d'argent en monnaie nationale estimée à 3.734.000 DA et 28.700 euro, ainsi que des armes blanches prohibées de différents types et calibres".

"Les quatorze (14) mis en cause ont été déférés, le 9 juillet, devant le procureur de la République près le Tribunal de Rouiba (Alger), pour trafic de stupéfiants dans le cadre d'une bande criminelle organisée, détention et vente de boissons alcoolisées sans autorisation, entrée et séjour illégaux sur le sol algérien. Il a également été procédé au rapatriement de 110 ressortissants étrangers dans leurs pays d'origine", conclut le communiqué.