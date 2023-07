Les services de la Protection civile ont enregistré, depuis le début de la saison estivale, quelque 69 cas de noyade, dont 32 au niveau des plages, indique le chargé de l'information à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le Lieutenant Youcef Abdat.

Avec le début de chaque été et la hausse des températures, le phénomène de noyade est assurément constaté dans divers plans d'eau : plages, barrages, puits, bassins et lacs, a expliqué M. Abdat dans une déclaration à l'APS, précisant que les services de la Protection civile ont enregistré, depuis le 1er juin, quelque 69 cas de noyade dont 32 au niveau des plages et 37 dans des plans d'eau.

La raison principale de ces accidents, selon M. Abdat, est "l'imprudence et la nage dans des lieux interdits à la baignade, à savoir : les plages non surveillées, les plans d'eau, ou les bassins, où la baignade représente une mort certaine, outre les maladies que les nageurs peuvent encourir". Par manque de visibilité, les nageurs dans les plans d'eau peuvent se blesser, a-t-il soutenu, indiquant que les services de la PC sont intervenus pour secourir de pareils cas, et assurant que la nage dans des plages interdites à la baignade et le saut du haut des rochers constituent de véritables dangers et un comportement imprudent qui fait plusieurs victimes.

Dans l'objectif de faire éviter ce danger aux citoyens, un dispositif spécial a été déployé au niveau des plages autorisées à la baignade à travers 14 wilayas côtières, regroupant des agents, des plongeurs, des conducteurs de bateaux pneumatiques ainsi que des médecins au niveau des centres d'oxygénothérapie à haut débit. La DGPC avait lancé, depuis le 7 mai dernier en tant que mesure anticipative, des campagnes de sensibilisation aux différents dangers liés à la saison estivale, tels que les incendies de forêts, la baignade dans les plans d'eau, les intoxications alimentaires et les piqûres de scorpions, et ce, au niveau de toutes les wilayas du pays.