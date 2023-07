Quelque 523 nouveaux foyers, situés en zone rurale de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été raccordés au réseau électrique, durant le premier semestre de l'année en cours (2023), rapporte vendredi un communiqué de la direction de wilaya de distribution de l'électricité et du gaz.

Ces nouveaux foyers, ont été branchés au réseau de distribution de l'énergie électrique dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l’électrification rurale de la wilaya de Tizi Ouzou pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens, a-t-on précisé de même source.

Ces foyers sont ventilés les communes d'Irdjen, Yatafen, Ait Bouadou, Mkira, Ait Chafaa, Ait Khelili, Draa Ben Khedda, Timizart, Aghribs, Tizi Rached, Ain El Hammam, Mechtras, Bounouh et Makouda.

Le raccordement de ces foyers a été rendu possible grâce à la mise en service 17 postes d'énergie électrique (haute et basse tension), réalisés dans le cadre du programme d'investissement pour l'été 2023 visant l'amélioration de la qualité et de la continuité du service public, pour un montant total de 206 millions de DA, a-t-on rappelé. Cette op ération a nécessité la réalisation de 12,71 km de réseau électrique basse-tension, a-t-on ajouté, soulignant que la direction de distribution " veille à accompagner tous les projets de raccordement en énergie aussi bien pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses clients que pour la contribution dans le développement local".