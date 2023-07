Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adopté de nouvelles dispositions pédagogiques pour l'année universitaire 2023-2024 entrant dans le cadre du renforcement de la formation dans le domaines des sciences et des technologies, à travers l'ouverture de plusieurs d'offres devant les nouveaux bacheliers, a fait savoir le directeur général des enseignements et de la formation au ministère, Ali Choukri.

Dans une déclaration à l'APS, M. Choukri a indiqué que plusieurs offres de formation dans le domaine des sciences et technologies seront proposées lors de la prochaine rentrée universitaire, faisant état de 89 offres de formation pour le diplôme d'ingénieur à travers 52 établissements universitaires, portant ainsi les offres de formation dans ce domaine à 128.

Le secteur a habilité, pour la première fois, des offres de formation à distance dans 12 universités pilotes réparties sur 6 diplômes de Licence et 6 diplôme de Master, a-t-il expliqué.

La fiche des vœux devra permettre aux bacheliers de s'inscrire dans des parcours sanctio nnés par un double diplôme universitaire, une mesure appliquée au niveau de 6 universités pilotes et permettant à l'étudiant de suivre un double cursus. Concernant les nouvelles offres de formations proposées au titre de la rentrée universitaire 2023-2024, M. Choukri a fait état de 104 offres pour la Licence, 245 pour le Master et 84 offres de formation à caractère professionnel.

De nouvelles offres de formation dans le cadre de réseaux thématiques regroupant plusieurs établissements universitaires seront également proposées, dont "le dessalement de l'eau de mer et les eaux traitées" qui réunit deux universités et deux écoles. Les réseaux thématiques proposeront également la spécialité de l'hydrogène vert et le traitement des eaux usées, des formations qui seront sanctionnées par des diplômes de master et d'ingénieur, et des diplômes en post-graduation spécialisée.

Il est prévu, par ailleurs, de renforcer les points de formation dans plusieurs spécialités à la faveur de l'ouverture d'annexes universitaires, à l'image des sciences médicales qui seront proposées dans 14 annexes réparties sur 14 établissements universitaires relevant de facultés de médecine afin d'assurer une formation préclinique. Cette même stratégie bénéficiera aux étudiants des filières pharmacie et médecine vétérinaire.

Le renforcement des spécialités universitaires concernera également le réseau des écoles normales supérieures à travers la création, au niveau du pôle universitaire des sciences et technologies de Sidi Abdellah, de l'Ecole normale supérieure de la nanotechnologie et de l'Ecole nationale supérieure des systèmes autonomes.

De plus, une nouvelle école normale supérieure sera créée à Saïda, outre la formation des enseignants d'éducation physique du cycle primaire à travers 7 écoles supérieures et les enseignants de l'anglais au primaire à travers 8 écoles supérieures.