Un institut médical américain a mis au point un test sanguin capable de détecter tous les virus contractés par un individu. Peu onéreux, ce test pourrait permettre de révéler des facteurs inattendus affectant la santé d'une personne et de faire des analyses à l'échelle d'une population.

« Donne-moi une goutte de ton sang, je te dirai quels virus tu as croisé. » Tel pourrait être l'adage du nouveau test sanguin mis au point par l'Institut médical américain Howard Hughes (HHMI).

L'institut a en effet créé un test de dépistage nommé VirScan qui peut détecter tous les virus contractés par un individu à partir d'une simple goutte de sang. Ce nouveau procédé présenté dans la revue Science serait bien plus pratique, efficace et moins onéreux que les tests actuels, qui détectent les virus un par un. « Nous avons mis au point une méthodologie de dépistage qui remonte dans le temps en scrutant le sang des personnes pour détecter quels types de virus les ont infectés », explique Stephen Elledge, un chercheur au HHMI qui a dirigé le développement du VirScan.

Le test a d'ores et déjà été utilisé pour analyser le sang de 569 personnes aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, en Thaïlande et au Pérou. Concrètement, ce test recherche dans le sang des anticorps (des cellules du système immunitaire) dirigés contre les 206 espèces de virus connus pour avoir déjà infecté les humains. Lorsque le corps est exposé à un nouveau virus, il produit des anticorps contre ce dernier, et continue à le faire pendant des années voire des décennies après la fin de l'infection.

Ainsi, même si le virus n'est plus dans l'organisme, sa présence passée est révélée par ces anticorps. Pour vérifier la fiabilité de leur test, les chercheurs l'ont utilisé pour analyser des échantillons de sang de personnes infectées par le virus du sida (ou VIH) ou par celui de l'hépatite C. « Cela a vraiment bien marché...avec une sensibilité de chaque signature virale dans le sang de 95 à 100% et sans aucun faux-positif », s'est réjoui Stephen Elledge, cité par l'AFP. « Cela nous a conforté dans l'idée selon laquelle nous pouvions détecter d'autres virus... ».

Ce nouveau test VirScan « permet aux scientifiques de se poser des questions qui ne pouvaient tout simplement pas se poser avant », ajoute Stephen Elledge. « Vous pouvez comparer des groupes des gens -jeunes, âgés, malades ou non- et observer s'il y a une différence au niveau de leur histoires virales. » VirScan pourrait par exemple aider à déterminer si les infections virales peuvent à elles-seules déclencher un diabète ou un syndrome de fatigue chronique.

Si ce test sanguin n'est pas encore commercialisé, les chercheurs espèrent qu'il pourra bientôt être utilisé pour des examens de routine lors de visites médicales annuelles, d'autant qu'il ne coûte que 25 dollars par échantillon de sang.