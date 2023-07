Vingt-huit (28) nouvelles médailles (10 or, 8 argent et 10 bronze) ont enrichi la moisson algérienne dans la 15e édition des Jeux sportifs arabes (5-15 juillet), à l'issue de la 10e journée de compétition, disputée jeudi, portant son total provisoire à 233 breloques (99 or, 68 argent, 66 bronze).

Une mention spéciale est décernée au Karaté Do, qui a offert le plus de médailles d'or à l'Algérie au cours de cette journée, avec trois breloques, décrochées en Kumité par les championnes Cylia Ouikane (-50 kg) et Louiza Abouriche (-55 kg), ainsi que par Saber Ben Makhlouf, en Kata/individuel.

Les médailles d'argent, quant à elles, ont été l'œuvre de Chaïma Maïdi en Kumité, catégorie des moins de 61 kilos, et de la sélection (seniors/dames) en kata/par équipes, au moment où Naïm Rouichi (-60 kg) et Fouad Benbara (-67 kg) se sont contentés du bronze en Kumité (messieurs).

La deuxième discipline sportive à avoir considérablement enrichi la moisson algérienne au cours de cette 10e journée de compétition a été la voile, avec une récolte de deux or, quatre argent et trois bronze.

Les breloques en métal précieux ont été l'œuvre d'Inès Chellali et Maïssa Abdelfettah, respectivement en ILCA4 et ILCA6, alors que les quatre médailles d'argent ont été glanées par de Sophia Ourabah (ILCA4), Karasane Malia (ILCA6), et la jeune Lina Guebli, ayant remporté à elle seule deux médailles d'argent, dans la spécialité Optimist, respectivement en individuel et dans la course générale-mixte.

Enfin, les trois médailles en bronze récoltées par la voile ont été l'œuvre de Neaâma Lalaoui en ILCA4, Abdelkhalek Boussouar en ILCA7 et la sélection nationale Optimist, dans l'épreuve du "par équipes".

Le cyclisme algérien a lui aussi marqué de son empreinte cette 10e journée des Jeux, en glanant quatre nouvelles médailles chez les (seniors/dames) : 2 or, 1 argent, 1 bronze.

Chahra Azzouz a en effet remporté l'or lors de la course en ligne, disputée sur une distance de 58.6 km, devant ses compatriotes Khadidja Laroui, Yasmine El Meddah et Nesrine Houili, ayant toutes réalisé le même temps (1 heure, 43 minutes et 56 secondes). Un "Quarté Gagnant" ayant permis à l'Algérie de glaner sa deuxième médaille d'or, par équipes dames.

A l'inverse, l'haltérophilie a fait moins bien que lors de la 9e journée de compétition, disputée mercredi, en se contentant de deux médailles seulement : une or et une bronze, remportées par Fares Touairi dans la catégorie des 89 kilos, respectivement à l'arraché et l'épaulé-jeté.

L'Algérien avait dominé le concours de l'arraché, en soulevant une barre de 164 kilos, surclassant ainsi l'Irakien Safa Al Juamaïli (162 kg) et l'Omanais Amur Al Khanjari (150 kg), alors que dans le concours de l'épaulé-jeté, les rôles se sont inversés, puisque Touairi a soulevé une barre à 171 kg, se contentant ainsi de la médaille de bronze, alors que celle en or est revenue au Omanais Amur Al Khanjari (203 kg), devant l'Irakien Safa Al Juamaili, médaillé d'argent (202 kg).

Avec ces deux nouvelles médailles, l'haltérophilie algérienne porte son total provisoire à 6 breloques (2 or, 1 argent, 3 bronze), en attendant les finales des +81 kg (dames) et des +102 kg (messieurs), prévues vendredi.

Les deux autres disciplines à avoir enrichi la moisson algérienne au cours de cette 10e journée ont été le tennis de table (1 or, 1 bronze) et les échecs (1 argent, 2 bronze).

Au classement général des médailles, l'Algérie compte 233 breloques (99 or, 68 argent et 66 bronze). Elle devance la Tunisie 109 (20 or, 42 argent et 47 bronze) et le Maroc 77 (20 or, 35 argent , 22 bronze)