Le Parlement européen (PE) a appelé, mercredi soir, l'Union européenne (UE) et ses Etats membres "à appuyer la solution à deux Etats et à privilégier le droit international dans la recherche d'une solution juste et durable dans la région" du Proche-Orient.

"Le PE, réuni à Strasbourg, a adopté par 338 voix pour, 195 contre et 102 abstentions une résolution exprimant son ferme soutien à une solution à deux Etats sur la base des frontières de 1967", a rapporté l'agence de presse Wafa.

Le Parlement européen a insisté, à cet égard, "sur l'importance du respect du droit international dans la recherche d'une solution pacifique juste et durable à deux Etats", note la même source. Soulignant, en outre, qu'il est "inacceptable" qu'aucune élection n'ait eu lieu en Palestine occupée depuis plus de 16 ans, le Parlement européen a

appelé les autorités palestiniennes à se préparer à la tenue de scrutins législatif et présidentiel "dès que possible", au moment où l'entité sioniste refuse toujours depermettre le déroulement du vote à Al-Qods occupée.

La résolution du PE note, dans un autre registre, que les colonies sionistes sont "illégales au regard du droit international" et exige "leur fin immédiate". Faisant observer, à ce sujet, que "ces colonies constituent un obstacle majeur à la viabilité de la solution à deux Etats, y compris une paix et une sécurité durables", les eurodéputés ont appelé "à de nouveaux efforts pour mettre fin au dernier cycle de violences liées aux colonies" et déclarent que l'"UE devrait envisager de sanctionner spécifiquement l'expansion des colonies en Cisjordanie" occupée. Ils se disent également préoccupés par le fait que la politique de l'UE et son aide financière en Palestine occupée soient "minées par les colonies illégales" et demandent une "compensation pour la démolition de toutes les infrastructures financées par l'UE dans la région". Le texte relève qu'en 2022, 101 structures financées par l'UE ou les Etatsmembres de l'UE d'une valeur de 337.019 euros ont été démolies ou saisies par les forces d'occupation sionistes.