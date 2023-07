L'ONUSIDA a affirmé, dans un nouveau rapport publié jeudi, qu'"il est possible de mettre fin au sida d’ici à 2030" dans le monde qui comptait en 2022 un total de 39 millions de personnes vivant avec le VIH.

Le rapport intitulé "Le chemin qui mène à la fin du sida" contient des données et des études de cas qui montrent que l’éradication du sida est un "choix politique et financier", et que les pays et les leaders qui suivent déjà cette voie enregistraient des "résultats extraordinaires".

"La fin du sida est l’occasion pour les leaders d’aujourd’hui de laisser une trace incroyable dans l’Histoire", a déclaré la directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima.

"Les générations futures pourraient se souvenir d’eux comme les personnes qui ont mis un terme à la pandémie la plus mortelle au monde. Ils pourraient sauver des millions de vies et protéger la santé de tous et toutes. Ils pourraient incarner le potentiel du volontarisme politique", a-t-elle ajouté.

Les pays et les régions où les investissements financiers sont les plus importants sont là où l’on enregistre les meilleurs progrès. Ainsi, en

Afrique orientale et australe, les nouvelles contaminations au VIH ont diminué de 57% depuis 2010.

Grâce à l’accent mis sur le sida pédiatrique et aux investissements pour y mettre fin, 82% des femmes et allaitantes vivant avec le VIH dans le monde avaient accès à un traitement antirétroviral en 2022, contre 46% en 2010.

Ces efforts ont entraîné une baisse de 58% des nouvelles contaminations au

VIH chez les enfants entre 2010 et 2022, soit le niveau le plus bas depuis les années 1980.

Cependant, le rapport indique également que le sida ne s’éradiquera pas de lui-même. En 2022, une personne est morte chaque minute du sida. Environ 9,2 millions de personnes ne sont toujours pas sous traitement, dont 660000 enfants séropositifs.

Les femmes et les filles sont toujours touchées de manière disproportionnée, en particulier en Afrique subsaharienne. En 2022, dans le monde, 4.000 jeunes femmes et filles ont contracté le VIH chaque semaine.

Il est possible aujourd’hui de mettre fin au sida en raffermissant la volonté politique, en investissant dans une riposte au VIH pérenne et enfinançant ce qui compte le plus : la prévention et le traitement du VIH. En 2022, on estimait que 39 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde.