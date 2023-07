La confiance des consommateurs mexicains a atteint son plus haut niveau en plus d'un an et demi en juin dernier, selon des données officielles. L'indice de confiance des consommateurs (ICC) a augmenté de 0,6 point par rapport au mois de mai pour atteindre 45,2, indique l'agence nationale des statistiques (INEGI).

L'augmentation d'un mois à l'autre a été la plus élevée en cinq mois, tandis que l'ICC a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2021. La hausse annuelle de l'ICC était de 2,6 points. L'augmentation mensuelle et annuelle de l'ICC a coïncidé avec une baisse de l'inflation annuelle à 5,18% au cours de la première moitié de juin.

L’INEGI, en collaboration avec la Banque du Mexique, a mené son enquête nationale sur la confiance des consommateurs auprès de 2.336 foyers au cours des 20 premiers jours de juin. Le principal facteur de l'augmentation mensuelle de la confiance des consommateurs a été une amélioration de 1,5 point du sous-indice qui mesure les perceptions à l'égard de l'économie nationale par rapport à l'année précédente.

Deux des quatre autres sous-indices ont également augmenté par rappo rt à mai, à savoir celui qui évalue la capacité actuelle à acheter un appareil électroménager (+ 1 point), et celui qui mesure la situation économique actuelle des personnes interrogées (+ 0,5 point). Le sous-indice qui mesure les perceptions de la situation économique au pays au cours des 12 prochains mois est resté inchangé.

Le seul sous-indice qui a baissé est paradoxalement le seul avec un score supérieur à 50, un niveau qui indique l'optimisme des consommateurs. La banque Banco Base a noté dans un rapport que la force du peso a stimulé la consommation de biens importés en raison d’un plus grand pouvoir d'achat de la monnaie mexicaine.