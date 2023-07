L'Irak va payer ses importations de gaz iranien en fournissant du pétrole à Téhéran, a annoncé mardi le Premier ministre. En raison des sanctions américaines contre l'Iran, Baghdad ne peut pas payer directement Téhéran pour son gaz.

L'argent est alors déposé sur un compte bancaire irakien, qui ne permet à l'Iran d'acheter que des produits spécifiques dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique. Depuis dix jours, l'Iran a divisé par deux son approvisionnement de gaz à l'Irak, à cause d'impayés de plus de onze milliards d'euros, déposés sur ce compte bancaire mais que Téhéran ne peut pas utiliser, a reconnu mardi soir le Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, lors d'une allocution télévisée.

"La partie américaine n'ayant pas donné les autorisations requises pour le transfert des fonds (...), la fourniture de gaz iranien a été stoppée", a déploré M. Soudani. "Nous n'avons pas pu obtenir l'autorisation de transférer tous ces impayés pour que notre voisin iranien puisse continuer à nous approvisionner" en gaz, a-t-il ajouté, évoquant la "complexité" du "mécanisme de transfert", la "sévérité des sanctions" et les "procédures compliquées du Trésor américain".

Un "accord" a cependant été négocié avec une délégation iranienne venue à Baghdad: "l'échange en nature, c'est-à-dire que nous allons donner du pétrole brut ou du fioul lourd en échange du gaz iranien", a annoncé le Premier ministre.

"De la sorte, nous pourrons garantir la continuité de l'approvisionnement en gaz", a-t-il résumé.