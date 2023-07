Un décret exécutif portant déclassement d'une parcelle de terre agricole pour la réalisation d'une base logistique et d'un accès au gisement de zinc-plomb de Tala Hamza et Amizour (Béjaia) a été publié au Journal officiel (JO) n 44.

Il s'agit du décret exécutif n 23-231, signé par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane le 20 juin dernier, portant déclassement d'une parcelle de terre agricole située dans la commune de Tala Hamza (wilaya de Béjaïa), destinée à la réalisation d'une base logistique et d'un accès au gisement de zinc-plomb de Tala Hamza et Amizour.

La parcelle de terre agricole, déclassée pour la réalisation de cette base logistique et d'un accès au gisement est d'une superficie de 6 hectares. Dans le même numéro du JO, un autre décret exécutif, signé par M. Benabderrahmane, a été publié et porte sur le déclassement de parcelles de terres agricoles destinées au dédoublement, à la modernisation et à la rectification de la ligne ferroviaire minière Est.

Ce décret exécutif, portant le n 23-233 du 20 juin 2023, stipule que les parcelles de terres agricoles concernées par l'opération de déclassement sont d'une superficie globale de 617 hectares situées dans les wilayas d'El Tarf, Guelma, Souk Ahras et Tébessa.