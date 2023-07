Le ministre des Transports, Youcef Cherfa a annoncé, lundi à Alger, la mise en place d'un programme d'action pour renforcer la coopération entre l'Algérie et le Tchad dans le domaine des transports, notamment le transport routier de marchandises et de voyageurs, qui sera sanctionné par la signature d'un accord entre les deux pays en septembre prochain.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa rencontre avec la ministre tchadienne des Transports terrestres et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Weddeye, qui effectue une visite de travail de deux jours en Algérie, M. Cherfa a précisé que cette rencontre "a permis de mettre en place un programme d'action pour renforcer la coopération en matière de transport routier de marchandises et de voyageurs, et d'accompagner les entreprises tchadiennes dans le domaine du transport et du contrôle technique, ainsi que dans la réalisation et la gestion des gares routières au Tchad, au vu de l'expérience algérienne en la matière".

Ce programme d'action prévoit la préparation de la reprise de vols entre N'Djaména et Alger, a-t-il ajouté. Il a également été convenu de tenir, fin 2023 ou début 2024, une réunion de la Commission mixte entre les deux secteurs afin de mettre en œuvre la feuille de route tracée par les deux parties.

Pour sa part, la ministre tchadienne a estimé que cette rencontre avait permis de définir les perspectives de partenariat dans les domaines liés au secteur, notamment en ce qui concerne le transport aérien, les ports, les voies ferrées et la sécurité routière, en vue de leur exploitation et développement. La même responsable a, en outre, souligné la volonté du Tchad de renforcer la coopération avec l'Algérie dans le secteur des transports, ajoutant que la réunion entre les deux parties a permis d'étudier des propositions à même de tracer les contours d'un nouveau modèle de coopération.

La réunion s'est déroulée en présence de cadres du ministère des Transports, de responsables d'organismes sous tutelle et de représentants du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, du côté algérien, et du Conseiller du Premier ministre tchadien, aux infrastructures, au désenclavement, aux transports et à la météorologie nationale, Abakar Moussa Haroun Tirgo, de l'ambassadeur du Tchad en Algérie, Mokhtar Wawa Dahab, et de nombre de cadres tchadiens du domaine des transports. Par ailleurs, la visite de travail de la ministre tchadienne et de la délégation qui l'accompagne en Algérie, a permis de découvrir les capacités du pays dans le domaine des transports.

La ministre a visité, dans ce cadre, les ateliers de maintenance des avions d'Air Algérie et de l'Entreprise nationale de contrôle technique automobile (ENACTA). Au deuxième et dernier jour de la visite (mardi), la délégation se rendra aux sièges de la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR) et du Groupe de transport terrestre de marchandises et de logistique "Logitrans", puis au Musée national du moudjahid.