Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu de la part de son homologue américain, le Secrétaire d’Etat Antony Blinken, une lettre l’invitant à effectuer une visite de travail à Washington "dans les délais les plus rapprochés que permettraient les engagements respectifs des deux parties", a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Cette visite sera l’occasion, d’une part, de tenir la sixième session du dialogue stratégique algéro-américain, et, d’autre part, et de manière plus générale, de procéder à une évaluation de l’état de la coopération multidimensionnelle existant entre l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique", a précisé la même source.

Dans ce contexte, "une attention particulière sera accordée à la sécurité régionale, à la lutte contre le terrorisme, au partenariat économique en développement constant, ainsi qu’aux domaines de la culture et de l’éducation qui prennent une place grandissante dans les relations entre les deux pays", a conclu le communiqué.