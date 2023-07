Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a rencontré, mardi à Amman (Jordanie), les membres des Chambres d'industrie de Jordanie et d'Amman, indique un communiqué du ministère.

Lors de la deuxième journée de sa visite en Jordanie, M. Aoun a eu des rencontres bilatérales avec les membres des Chambres d'industrie de Jordanie et d'Amman, conduits par le président des deux Chambres, l'ingénieur Fathi Al-Jaghbir, ajoute le communiqué.

Les discussions ont porté sur le renforcement des perspectives de coopération entre les deux pays et les voies de leur élargissement et diversification, précise la même source, soulignant que les membres des deux chambres se sont dits satisfaits "des potentialités économiques" et du "climat de l'investissement en Algérie qui a connu dernièrement un bond qualitatif grâce à la nouvelle loi sur l'investissement". M. Aoun a, de son côté, souhaité la bienvenue aux investisseurs jordaniens, affirmant que "le choix de l'Algérie comme destination pour investir est un choix judicieux qui mérite tout notre encouragement", conclut la même source.