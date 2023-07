La violence ethnique s'aggrave dans la région soudanaise du Darfour, où 40 civils ont été tués en une seule journée, indique mardi l'organisation Humain Rights Watch (HRW).

"Des hommes armés ont tué au moins 40 civils en une seule journée dans la région soudanaise du Darfour alors que les effusions de sang ethniques s'intensifiaient parallèlement à la guerre (en cours entre l'armée régulière et les Forces de soutien rapides/FSR)", a rapporté HRW.

"Dans la ville d'El Geneina, dans l'ouest du Darfour, plusieurs personnes ont été tuées ces derniers jours et des volontaires s'efforcent d'enterrer les cadavres qui jonchent les rues", a déclaré de son côté l'Association du barreau du Darfour, qui surveille le conflit, dans un communiqué.

La violence et les déplacements au Darfour ont fortement resurgi alors que l'armée régulière et les FSR continuent de se battre dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions du Soudan, depuis le 15 avril dernier.

Le conflit a déraciné plus de 2,9 millions de personnes et fait fuir près de 700 000 personnes vers les pays voisins.