Pas moins de 37 matières seront enseignées en anglais dès la prochaine année académique à l’Université d’Oran 1 "Ahmed Benbella" au profit des étudiants de 1ere année, a-t-on appris mardi de la chargée de la cellule d’information de l’université, Soumia Berhaiel.

Dans une déclaration à l’APS, Mme Berhaiel a indiqué que les 37 matières, parmi les 119 assurées à l’université Oran1 et qui seront enseignées en anglais aux étudiants de 1ere année, l’année prochaine, seront encadrées par des professeurs compétents, qui ont reçu, cette année, une formation supplémentaire en vue de perfectionner leurs connaissances de la langue, permettant ainsi de donner davantage de visibilité aux universités algériennes au niveau du réseau universitaire mondial.

La même intervenante a annoncé, dans ce cadre, que 180 professeurs de l'Université d'Oran 1 ont bénéficié de cette formation, dans le cadre d’une première promotion, pour l’utilisation de la plateforme d'enseignement à distance de l'Université d'Oran 1, ainsi que la plateforme "Model" et les technologies d’enseignement.

Elle a également annoncé la numérisation de plus de 50.000 documents d'archives et administratifs, dans le cadre du programme de numérisation et de réduction de l'utilisation du papier concernant les activités de l'université.

Par ailleurs, l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" a organisé, lundi, une cérémonie de fin d’année, sous la supervision du recteur Dr Abdelmalek Amine Karam, avec la promotion de 27 enseignants au grade d’Enseignant Supérieur, en plus d’avoir honoré 18 étudiants majors de promotions et 8 étudiants étrangers.

Le nombre d'étudiants diplômés, à l'issue de l'année universitaire en cours à l'Université d'Oran 1, est estimé à 4.914 étudiants, dont 3.601 étudiants au sein du système LMD et 1.313 étudiants en sciences médicales.