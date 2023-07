Les conditions et les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier, conformément à l’arrêté interministériel du 2 juillet 2020, ont été, mardi à Illizi, au centre d’une rencontre de sensibilisation destinée aux opérateurs économiques.

Organisée au niveau du siège de la direction locale du Commerce et de la Promotion des exportations, cette rencontre a été l’occasion de mettre en exergue l’ensemble des questions ayant trait aux conditions et modalités d’exercice du commerce de troc frontalier y compris la liste des marchandises faisant l’objet d’échange avec les pays voisins (Mali et Niger), et ce, à la lumière de la réglementation en vigueur.

Lors de cette rencontre, les opérateurs économiques concernés ont été informés de la décision relative à la levée de l’interdiction d’importer des cheptels vivants pour des raisons préventives liées à la transmission des zoonoses, sachant qu’ils peuvent aujourd’hui obtenir leurs autorisations pour exercer le commerce de troc frontalier, auprès des services de la direction du secteur.

Toutes les facilités sont accordées aux opérateurs économiqu es locaux afin de leur permettre d’effectuer leurs activités commerciales (le troc frontalier) dans de bonnes conditions, a affirmé le directeur du secteur, Rachid Hamidani. La rencontre s’est déroulée en présence des représentants des directions de wilaya des services agricoles (DSA), les services des Douanes, la Chambre du commerce et de l’industrie (CCI-Tassili) et l’union des commerçants et artisans de la wilaya d’Illizi.

La wilaya d’Illizi compte actuellement 11 opérateurs économiques activant dans le troc frontalier, qui leur permet d’exporter 14 produits nationaux, à l’instar de dattes, sel de table, couvertures et produits de l’artisanat traditionnel. En revanche, la liste des marchandises autorisées à l’importation dans le cadre du commerce de troc frontalier, comprend 36 produits, entre autres, le henné, le thé vert, les épices, le miel, les aliments pour bétail et les tissus.

Le troc frontalier avec le Mali et le Niger, est pratiqué actuellement à partir des wilayas d’Adrar, Illizi, Tamanrasset et Tindouf, selon l’arrêté interministériel entre les ministères du Commerce et de la Promotion des exportations et des Finances, signale-t-on.