Une convention de coopération a été récemment signée entre l’université Mohamed-Lamine Debaghine (Sétif-2) et l’université de Porto (Portugal), à l’effet de promouvoir la recherche scientifique, a-t-on appris, mardi du vice-rectorat chargé des relations extérieures.

La vice-rectrice en charge des relations extérieures, la Pr. Nawal Abdellatif-Mami, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que la convention devant être mise en œuvre dès septembre prochain, permettra de renforcer la coopération entre les deux universités en matière de mobilité des doctorants, et de développer le projet d’encadrement commun.

La Pr. Abdellatif-Mami a également expliqué que la convention "viendra en soutien du projet de recherche international dans le cadre du programme (Erasmus +) financé par l’Union européenne et visant à promouvoir les échanges internationaux dans le domaine de l’enseignement, de la formation et des échanges culturels entre les universités".

Selon la même source, la convention entre les deux universités contribuera à élargir le champ de la coopération internationale entre l ’université Sétif-2 et les universités portugaises, s’agissant de la mise en œuvre du programme "Etudier en Algérie" développé par le ministère de tutelle pour attirer les étudiants étrangers.

Il convient de noter que l’université de Sétif avec ses deux pôles (Sétif-1 et Sétif-2) a conclu, jusqu’à fin 2022, un total de 53 conventions de partenariat et de coopération scientifique internationale avec des universités et des centres de recherche internationaux, dont 37 conclues par l’université Sétif-2, selon les données recueillies par l’APS.

Tous ces accords s’inscrivent dans le cadre du renforcement du partenariat et de la coopération scientifique entre l’université et son environnement extérieur, et de la construction d’une relation d’échanges féconde et adaptée au contexte économique et social de la wilaya et du pays.