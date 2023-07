La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé, mardi dans un communiqué, l'ouverture d'un concours sur titre pour le recrutement du personnel assimilé dans les spécialités de santé publique et de vétérinaire. Le concours, lancé au titre de l'exercice 2023, concerne la spécialité santé publique: médecin généraliste et psychologue clinicien, ainsi que la spécialité médecin vétérinaire, a précisé la même source. Le concours est destiné aux Sûretés des wilayas du Sud à "Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Saleh, In Guezzam, Djanet, El-Meghaier, et El-Menia".

Il concerne aussi les Unités républicaines de sécurité (URS) des wilayas de Bejaïa, Tizi-Ouzou, et Boumerdes, outre "le Centre cynotechnique de la Sûreté nationale à Aïn Temouchent en fonction des besoins de chaque service". Le dossier de candidature doit être déposé au niveau des services locaux de police (services de wilaya des ressources humaines", ajoute la même source, relevant que les personnes concernées peuvent télécharger le formulaire de participati on au concours et prendre connaissance des conditions de recrutement et du dossier à fournir, sur son site électronique et ses pages sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.